"E voi chi dite che io sia?", il podcast di Don Giussani è fuori sulle piattaforme audio

A distanza di oltre 2000 anni, i racconti di don Giussani ci proiettano in quel passato, alla scoperta della storia di Gesù, attraversando le pagine dei Vangeli in cui è narrata la sua vita. Le registrazioni di Giussani, risalenti agli anni 1980-2000 e riportate oggi alla luce, tessono una trama fatta di incontri umanissimi, in cui si rivela la personalità eccezionale di Gesù e il suo messaggio che non smette di farsi presente agli uomini e alle donne di ogni epoca.