"Chi sono? Io. Le altre. E gli altri", il libro-selfie che immortala la generazione Z

Ufficio stampa

Più di cento domande fatte a oltre 30mila ragazze e ragazzi. Per raccogliere idee, opinioni e punti di vista su amore e passioni, futuro e felicità, corpo e amicizia, rabbia e paura… e tutto quello che colora e coinvolge le vite di ognuno di loro. Il sorprendente selfie della Generazione Z, quella degli adolescenti contemporanei, senza filtri e senza ritocchi. Uno specchio in cui potranno guardarsi, per scoprire se stessi e capire un po’ meglio le altre e gli altri. Per aiutare ogni giovane di questi nuovi Anni Venti a trovare la sua risposta. Ecco "Chi sono? Io. Le altre. E gli altri", di Federico Taddia e Daniele Grassucci per DeAgostini, con la collaborazione di Skuola.net.