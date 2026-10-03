Marcello Fois vince per un soffio il Premio Campiello 2026

Marcello Fois con L'immensa distrazione (Einaudi) è il vincitore per un soffio della 64/ma edizione del Premio Campiello, con 83 voti. La proclamazione per la prima volta si è svolta il 3 ottobre in Sala Grande al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. I voti espressi sono stati 282 su 300 votanti della Giuria Popolare di Lettori Anonimi. Al secondo posto Alcide Pierantozzi con Lo sbilico (Einaudi), 80 voti e al terzo Elena Varvello con La vita sempre (Guanda), 54 voti. Quarta Valeria Parrella con La ragazzina (Feltrinelli) 33 voti e ultimo Ermanno Cavazzoni con Storia di un'amicizia (Quodlibet), 32 voti.