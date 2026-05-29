Premio Campiello, ecco chi c'è nella cinquina 2026

Sono stati scelti i cinque finalisti del Premio Campiello, giunto alla 64esima edizione. Nell'aula magna di Palazzo del Bo, a Padova, la cinquina che si contenderà la vittoria finale della 64esima edizione sarà composta da: L'immensa distrazione di Marcello Fois (Einaudi), Storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni (Quodlibet), La vita sempre di Elena Varvello (Ugo Guanda Editore), La ragazzina di Valeria Parrella (Feltrinelli) e Lo sbilico di Alcide Pierantossi (Einaudi). La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio "Opera prima" è stato invece assegnato a Uyangoda Nadeesha per Acqua sporca, edito da Einaudi.