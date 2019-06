Camilleri ancora in prognosi riservata: "Condizioni critiche"

Le condizioni cliniche dello scrittore 93enne Andrea Camilleri, ricoverato in Rianimazione dopo un arresto cardiaco, sono "stabili ma critiche", e la prognosi rimane riservata. Lo ha detto il direttore del Dea dell'ospedale Santo Spirito, Roberto Ricci, diffondendo il bollettino medico. "Il paziente - ha spiegato - è in assistenza con supporto respiratorio meccanico e farmacologico e sedazione farmacologica e non è cosciente".