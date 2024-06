Busseto, tornano le Olimpiadi Verdiane tra giochi, musica e divertimento

Si parte giovedì 13 giugno con l'inaugurazione dei giochi, le squadre sfileranno omaggiando i personaggi verdiani partendo da Villa Pallavicino per arrivare sul palco di Piazza Verdi dove saranno presentati dalla Iena Niccolò Torielli, oggi conduttore anche su Radio 105. Venti opere per un totale di 96 personaggi, i cui nomi riecheggeranno per un intero weekend tra le vie della città natale del Maestro. Terminata la presentazione delle squadre, prima di spostarsi allo Stadio "Cavagna" per la gara inaugurale, sul palco spazio allo show delle ballerine di Dance Connection accompagnate da dj Satch. Quest'anno sarà il pentathlon, prima grande novità della decima edizione, a dare il via alle gare per un giovedì sera da vivere tutto d'un fiato.