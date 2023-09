Brescia come Parigi, il pendolo di Foucault rivive nel Duomo della città

Il pendolo sarà sospeso alla cupola centrale, alta ben 85 metri, la terza d’Italia dopo quella di San Pietro a Roma e di Santa Maria Novella a Firenze. La rotazione terrestre è spiegata dal movimento del pendolo. Appeso con un filo alla cupola, questo muovendosi avanti e indietro disegna delle linee sotto di esso. Questo movimento è una chiara dimostrazione della rotazione terrestre perché il piano di oscillazione non cambia ed è quindi il terreno sottostante a spostarsi.

L'organizzazione

L'evento si svolgerà in occasione della Notte dei Ricercatori e sarà visibile in streaming. E il 27 e 28 settembre sarà dedicato agli studenti delle scuole superiori di Brescia e provincia. L’iniziativa bresciana è organizzata dall’Università Cattolica di Brescia, dalla Facoltà di Lettere e filosofia e dalle raccolte Storiche - Biblioteca di Storia delle Scienze Carlo Viganò, in collaborazione con la facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e il Mumec - Museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo.