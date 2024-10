New York, la banana di Maurizio Cattelan andrà all'asta: la stima è 1,5 milioni di dollari

Datuna aveva difeso la performance come un'opera d'arte in se stessa, non un atto di vandalismo. Perrotin aveva chiuso lo stand ma tutte e tre le edizioni della banana erano state vendute alla fiera, due per 120mila dollari ad altrettanti collezionisti e una terza a un altro compratore per 150mila dollari e poi donata al Guggenheim di New York. Stavolta, in cambio della puntata vincente, l'acquirente di Sotheby's riceverà un rotolo di nastro adesivo e una banana, il certificato di autenticità e le istruzioni per l'installazione. La casa d'aste non ha rivelato il nome del venditore, solo che ha acquistato Comedian da uno dei compratori originali. "È l'opera provocatoria di un genio allo stato puro", ha commentato il responsabile per l'arte contemporanea di Sotheby's David Galperin, secondo cui Comedian, in quanto opera concettuale, "metterà alla prova se stessa andando all'asta: sarà il pubblico ad avere voce in capitolo su quanto veramente vale".