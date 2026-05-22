Arte, scienza e visione: a Torino arriva ARWE - Art Research World Expo

ARWE nasce dalla convinzione che arte e scienza non siano mondi separati, e che le Accademie non siano custodi del passato, ma laboratori in cui si costruiscono gli strumenti critici, creativi e relazionali per abitare il futuro. “Nel campo artistico la definizione di ricerca è ancora in costruzione, non per mancanza di pratiche, ma per la complessità intrinseca di un sapere che si sviluppa attraverso processi non riducibili a modelli standardizzati. ARWE nasce per dare forma pubblica a questa complessità: un dispositivo anticipatore, un tentativo collettivo di abitare il presente nel momento stesso in cui lo si costruisce”, ha spiegato Salvatore Bitonti, direttore dell'Accademia Albertina.