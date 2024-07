Arriva in libreria "Vip - Very Important Pet": storia dei re e regine e dei loro amici animali

Ma c'è spazio anche per una giraffa regalata a Carlo X di Francia diventata famosa come una diva e per un grosso elefante morto tra i saloni di Versailles. Insomma, un viaggio nelle pieghe della storia alla scoperta di un aspetto assai poco conosciuto, ma utilissimo per comprendere a fondo la personalità di personaggi che troppo spesso conosciamo solo per la portata storica delle loro azioni.



Il volume verrà presentato mercoledì 3 luglio 2024, alle ore 18.30, presso gli spazi di Gonzaga7 in Via Gonzaga 7, a Milano). Durante l’incontro si sveleranno alcuni segreti sui rapporti che hanno legato i grandi sovrani e sovrane della storia ai loro amati pet, cani e gatti (e non solo). La scelta della location per la presentazione non è affatto casuale: Gonzaga7 sorge proprio dove nel 1300 sorgeva la Ca’ di Can, ossia il grande edificio fatto erigere dai Visconti e nel cui cortile venivano allevati i feroci mastini con cui Bernabò Visconti terrorizzava i cittadini milanesi e a cui è dedicato un intero capitolo del libro. L'ingresso è libero.