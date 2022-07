Addio al papà di Yu-Gi-Oh!: trovato morto in mare

Il ritrovamento

- Aveva indosso una maglietta, una maschera da sub, un boccaglio e le pinne. Ad avvertire la guardia costiera un pescatore che aveva avvistato in mare un cadavere, poi riconosciuto come Takahashi. La polizia sta indagando sull'accaduto: in questa fase si tengono in considerazione sia la tesi di una morte accidentale sia quella criminale.

La carriera di Takahashi

- Fumettista dai primi anni '80, la svolta arrivò nel 1996, quando pubblicò sulla rivista giapponese Weekly Shonen Jump il manga Yu-Gi-Ho!. Stampato successivamente come serie composta da 38 volumi, il manga è stato oggetto di due serie di animazione tv, di due film d'animazione e, soprattutto, ha dato vita all'omonimo gioco di carte.

Il successo mondiale di Yu-Gi-HO!

- La traduzione, "Re dei giochi", è stata premonitrice. Nel 2009, infatti, è entrato nel Guinness World Records come gioco con le carte collezionabili più vendute al mondo. Popolare in tutto il mondo, Yu-Gi-Ho! ha accompagnato l'adolescenza di milioni di ragazzi, che oggi ricordano il suo inventore condividendo sui social le loro carte preferite.