A spasso con "I grandi viaggiatori che hanno cambiato la storia del mondo"

Il viaggio di Colombo ha cambiato il mondo, non c’è dubbio. Quello di San Paolo altrettanto. Ma anche gli hippie Tony e Maureen Wheeler, che hanno trasformato la loro luna di miele, tratta Londra-Sidney via terra, nella prima guida Lonely Planet di sempre. Di questi uomini e donne è fatto il libro "I grandi viaggiatori che hanno cambiato la storia del mondo", che Giorgio Pirazzini porta in libreria con Newton Compton Editori. Personaggi storici ma dal volto umano. Imprese straordinarie, ma anche coincidenze, intrighi, manie e debolezze. Perché per capire davvero l'importanza di questi itinerari non è sufficiente raccontare un’avventura, ma occorre conoscere l’umanità, la personalità e i segreti degli eroi. Dopo i quali il mondo non è più stato lo stesso.