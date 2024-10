"Per una frazione di secondo", la storia del genio della fotografia Eadweard Muybridge

Sono poche le immagini che hanno cambiato il corso della storia. Tra queste, ci sono le rivoluzionarie foto di Eadweard Muybridge: un'iconica sequenza di scatti del 1877 grazie alla quale, per la prima volta, è stato possibile esaminare passo dopo passo l'andatura di un cavallo al galoppo. Oltre a rivelarci i segreti del movimento, Muybridge ha contribuito alla nascita del cinema e gettato le basi per altre evoluzioni tecniche come la fotografia panoramica. Ma in questo genio della fotografia convivevano più personalità, legate ad altrettante fasi della sua vita: figlio dell'Inghilterra della rivoluzione industriale, libraio a San Francisco, fotografo naturalista, grande viaggiatore, vittima di un grave trauma cranico, stimato conferenziere e assassino a sangue freddo. Nel libro "Per una frazione di secondo. L'incredibile vita di Eadweard Muybridge" (Rizzoli Lizard, 208 pp., 18 euro), disponibile in libreria, Guy Delisle si addentra nel mistero di un uomo brillante e instabile, creando una biografia sorprendente e controversa.