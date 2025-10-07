"No smartphone": l'allarme dello psichiatra De Masi

Un prodigio della tecnologia che può diventare una trappola per i più giovani. Nel libro "No smartphone, come proteggere la mente dei bambini e degli adolescenti" lo psichiatra e psicoanalista Franco De Masi mette in guardia genitori e istituzioni sui rischi di un uso scorretto dei telefonini nell'età della formazione e della crescita. Un tema enorme e globale che trova sempre più spazio nel dibattito su scuola ed educazione.

