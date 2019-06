"La Ribellione delle Imprese", gli imprenditori nell'epoca del populismo

C'è una guerra in corso in Italia, di cui forse non tutti ne valutano in pieno le conseguenze: "Produzione" e "Lavoro" da una parte, "Rendita e Spesa pubblica" dall'altra. Francesco Delzio, executive vice president del gruppo Atlantia, in "La Ribellione delle Imprese" analizza il radicale cambiamento del rapporto tra la società e gli imprenditori: quest'ultimi, emarginati socialmente, non si sentono rappresentati dalla classe politica.