"La più bella dei mortali", scoprire Agrigento e la sua costa attraverso le persone che vi vivono

Laddove, a Oriente, si esaurisce il Golfo di Agrigento, c’è una colata di bianco che desta meraviglia. Il promontorio di Punta Bianca, collocato proprio all’opposto di Punta Grande ovvero l’estremità occidentale dell’insenatura che comprende anche la località balneare cittadina di San Leone, appare come una piuma candida e solida: spesso capita che le barcacce salpate dalle coste libiche trasportando persone speranzose di trovare al di là del mare una vita più felice, siano portate alla deriva proprio in questa insenatura, non capendo bene in quale pianeta siano giunte tanto è straordinaria questa falesia formatasi sei milioni di anni orsono quando Mar Mediterraneo e Oceano Atlantico si separarono. La perdita di salinità e le inondazioni cagionarono l’erosione dei fondali, così gusci calcarei composti da microfossili e macrofossili formarono questo assurdo, incantevole biotipo dalle sfumature di roccia calde ed entusiasmanti, in pratica un pantone di bianco, beige, grigio che si alternano come onde. Questo promontorio, partitura di marne che dà l’impressione di un fondale marino, di un tesoro emerso in superficie composto anche da cristalli e gessi rimase a lungo nel Novecento e nei primi due decenni del Duemila una zona segreta, vietata, occlusa nonostante fosse la stazione di partenza per prendere il largo verso il Mare d’Africa di colore cobalto. Qui, infatti, soltanto l’esercito militare italiano poteva accedere essendoci un poligono di tiro che è stato utilizzato sino a poco tempo fa.



Raggiungere Punta Bianca voleva dire rischiare di essere colpiti dalle pallottole o incorrere nelle ire dei militari. Claudio Lombardo è senza dubbio l’uomo che più di tutti ha lottato per tutelare questo piccolo paradiso. Fa il medico e soprattutto è responsabile dell'associazione ambientalista MareAmico. La cura delle persone e dei luoghi sono sempre stati la sua missione. La sua automobile è carica di oggetti e procede velocemente quando attraversa la zona impiegata come poligono di tiro. “Non ci creerà alla storia che le sto per raccontare, perché è assurda, eppure rivelatrice dei tempi che stiamo vivendo. Comunque, qui si è sempre sparato, si sentivano i sibili delle pallottole. Fino a quando non è apparsa lei”. Claudio guarda negli occhi il suo interlocutore e sorride. Eppure è andata proprio così.



Un bel giorno, come nelle favole, compare lei, la principessa venuta dall’Argentina che brandendo l’arma più acuminata e potente di cui disponeva, ovvero lo smartphone, riuscì in quell’impresa che le associazioni ambientaliste siciliane e nazionali non avevano mai portato a compimento. Belen Rodriguez, infatti, proprio lei, scrisse poche ed efficaci parole in un messaggio postato sul proprio profilo instagram: “Punta Bianca è un luogo meraviglioso e unico, che meriterebbe una migliore valorizzazione, in senso turistico e ambientale. In questa zona esiste da 63 anni un poligono militare, le cui esercitazioni stanno distruggendo i luoghi, distruggendo le strade di accesso e bloccando la fruizione turistica, mentre le associazioni ambientaliste locali aspettano da 25 anni che sia riconosciuta dalla Regione Sicilia quale riserva naturale. E quindi vorrei finire con un appello al presidente Musumeci, affinché istituisca la tanto agognata riserva naturale”. Una denuncia e appello che dal social network privato della showgirl arrivò diritto a destinazione spingendo il presidente della Regione, Musumeci, nell’arco di poche ore a dichiarare che avrebbe subito dato vita ufficialmente all’iter per riconoscere la Riserva protetta di Punta Bianca e Scoglio Patella inserendola nel Piano regionale dei parchi e delle riserve”. Belen, accompagnata su questa architettura immacolata per posare in occasione di un servizio fotografico che la voleva protagonista, riuscì dunque a portare all’attenzione nazionale questa situazione che stava mettendo in grave rischio il futuro di Punta Bianca, da tutti amata e da tutti frequentata di nascosto, come un amante non ufficiale. Ancora il miracolo burocratico non si è compiuto, ma almeno non si spara più in quello che era il poligono di Contrada Drasy e si può raggiungere questo sperone di roccia che richiama nella sua forma sporgente verso il mare la prua di una nave fatta di calcare, mentre alle sue spalle si susseguono i calanchi, le valli, le calette e le spiagge di sabbia e sassi.