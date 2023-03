ioleggoperché entra nei nidi di aree fragili di Lombardia e Piemonte

Il 70% degli educatori che operano nei nidi in aree disagiate della Lombardia e delle province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola dichiara di essere costretto a portarsi i libri utilizzati nei giochi e nelle attività formative con i bambini da casa. Grazie al progetto pilota #ioleggoperchéLab Nidi , organizzato dall'Associazione Italiana Editori in stretta collaborazione con Fondazione Cariplo, 250 nidi di queste aree delle due regioni hanno potuto far crescere la dotazione delle loro biblioteche del 50%, coinvolgendo oltre settemila bimbi e 1.250 educatori in attività con ed attraverso i libri. Sono i risultati dell'indagine condotta dall'Università di Bologna - Dipartimento di Economia, a cura del professor Antonello Scorcu, e dall'Ufficio studi di Aie, presentati il 6 marzo, nel giorno d'apertura della Bologna Children's Book Fair.

I dati documentano i primi esiti dell'iniziativa #ioleggoperchéLab Nidi, che ha il supporto dell'Osservatorio bibliografico Nati per Leggere, dell'Università di Bologna e della Bologna Children's Bookfair.

I libri presenti nei 250 nidi sono passati, grazie al progetto, da 11.238 (stima) a 16.417, con una crescita percentuale del 46,6%. Nel 66,3% dei casi sono stati usati per raccontare storie, nel 40,1% per permettere ai bambini 0-3 anni di prendere confidenza con l'oggetto libro, per il 35,4% per imparare a riconoscere persone, animali, cose, per il 25,6% per associare le parole al loro significato/concetto, per il 19,2% per vedere le illustrazioni (erano possibili massimo due risposte).