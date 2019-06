Musicale, armoniosa e seducente: sono le caratteristiche che hanno reso l'italiano la quarta lingua più studiata al mondo, dopo inglese, spagnolo e cinese. Lo rileva lo studio condotto da Ethnologue, pubblicazione dell'associazione americana SIL International. In onore della nostra lingua, il regista e produttore Luca Vullo ha realizzato uno spot dal titolo "Io sono l'italiano" . A Tgcom24 racconta la genesi del progetto: "Ho voluto creare uno spot non convenzionale per celebrare quella che è indiscutibilmente, a mio avviso, la lingua più bella del mondo".

"Protagonista del video - spiega Luca Vullo - è una ragazza bella e carismatica che impersonifica l'italiano e racconta pregi e peculiarità della nostra lingua. Ho scelto questa figura per dare un taglio particolare allo spot". La realizzazione del video, aggiunge, è stata voluta dal console generale Marco Villani e coordinata dall'Ufficio scolastico del Consolato italiano di Londra: "Mi hanno dato carta bianca", assicura.



"Per la produzione del video ho collaborato con artisti italiani residenti a Londra, ad eccezione del musicista che vive in Italia". Significativa la scelta della musica classica, che fa da colonna sonora per l'intera durata del corto: "E' fondamentale - sottolinea il regista - perché l'italiano è una lingua vicina al canto, non a caso il nostro Paese è la patria dell'opera lirica". Il video si conclude con un invito, praticamente irresistibile, da parte della ragazza che interpreta l'italiano: "E voi cosa aspettate a studiarmi?".



Luca Vullo è noto anche per il suo progetto "La voce del corpo" sulla comunicazione non verbale degli italiani che, da diversi anni, lo vede impegnato in workshop formativi presso prestigiose università internazionali, oltre a essere protagonista di spettacoli teatrali in collaborazione con le istituzioni e associazioni italiane all’estero, intraprendendo una intensa attività promozionale della lingua italiana che è stata riconosciuta istituzionalmente anche con il patrocinio del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.