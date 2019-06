"InstaGlam", a Brescia è di scena la fotografia tra eros di classe e beneficenza

Eros raffinato in bianco e nero, nella tradizione di Helmut Newton. E' questo lo stile degli scatti di "InstaGlam - Contorni di luce", una mostra che si terrà a Brescia il 7 giugno nell'ambito di una serata in cui ci si potrà mettere alla prova anche come modelle o come fotografi. Parte del ricavato della serata sarà devoluto all'Associazione Nazionale Tumori, unendo eros, glamour e beneficenza in un solo evento.

L'evento si terrà presso l'osteria "Vallebresciana" a partire dall 19:30. In mostra ci saranno gli scatti del gruppo FotoGlam. Per l'occasione sarà allestito un set fotografico glamour e uno di nudo artistico. Ci sarà la possibilità per fotografi e fotoamatori di effettuare degli scatti alle modelle presenti e allo stesso tempo per le ospiti di mettersi alla prova nel ruolo di "modelle per una sera": truccate da una make up artist professionale potranno poi essere poi fotografate dai fotografi del team.