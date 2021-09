"Il manager sincrono": così uomini e donne imparano a lavorare in un mondo disruptive

Manager si nasce o si diventa? Per Francesca Cedri, Simona Mirano e Giovanna Prina, autrici del libro Il Manager sincrono (Guerini Next) non ci sono dubbi: manager si diventa. Con skill ben precise, certamente, ma anche seguendo un determinato percorso, soprattuto se il manager deve gestire un team in situazioni di grande trasformazione, tra incertezza e instabilità. Ecco il motivo dell'arrivo in libreria di questo volume, una vera e propria guida per donne e uomini che lavorano in un mondo disruptive.

Il modello proposto dalle autrici è quello della SINCronia manageriale: ideato e perfezionato attraverso un rigoroso lavoro sul campo, tale modello è composto da quattro approcci - Strutturato, Idealista, Negoziatore, Capo Scout – e comprende un questionario di autodiagnosi, che può diventare strumento di confronto e crescita per il manager e il suo team. Chi è quindi il "Manager Sincrono"? Chi riesce a utilizzare i quattro approcci in modo simultaneo, governando così i momenti di rottura e costruendo insieme al team direzioni nuove e condivise.

Il libro, dunque, è uno strumento concretamente utilizzabile in ogni azienda. "Una bussola" lo definisce Fabio Comba, direttore HR KPMG Italia, che ha curato la prefazione. Una guida "creata sul campo e con rigore metodologico, introduce un modello composto da quattro approcci distinti che ogni capo di team dovrebbe imparare a gestire simultaneamente per governare in modo efficace i momenti disruptive".

Un manuale e una guida ma anche un libro leggero e accattivante grazie all’utilizzo di personaggi di film, esempi reali e casi aziendali, accompagna concretamente il lettore nella comprensione dei vari approcci, aiutandolo a identificare l’approccio prevalente usato nella complessità, e a riconoscerne punti forti o di sviluppo.

Non a caso le tre autrici hanno compenteze complementari sul campo. Francesca Cedri è laureata in Lingue, ha lavorato in aziende multinazionali e oggi opera come consulente e trainer nei processi di gestione e sviluppo delle persone. Simona Mirano, invece, è laureata in Scienze Psicologiche, coach, opera nelle aziende come trainer, life e business coach sui temi dello sviluppo. Giovanna Prina, laureata in Economia Aziendale e con un master in Organizzazione, ha lavorato in diverse realtà aziendali. Nel 2007 ha fondato bbsette e si occupa disviluppo organizzativo.

Il manager sincrono

di Francesca Cedri, Simona Mirano e Giovanna Prina

Guerini Next

pp. 184

€ 20