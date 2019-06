"Gli Orchi-Dei", arriva il secondo volume della saga gotica: "Mezzo Sangue"

Per tutti gli amanti del fantasy dark arriva in libreria il secondo volume della saga gotica "Gli Orchi-Dei", dal titolo "Mezzosangue", dei fumettisti francesi Hubert (ai testi) e Bertrand Gatignol (ai disegni). Una serie che racconta un mondo in cui degli esseri giganteschi, gli Orchi-Dei sono le stirpi reali che governano il mondo, mangiano carne umana e sfruttano gli uomini come servi, ma a distanza di poche generazioni il sangue di gigante si indebolisce e il trono è in pericolo.



Una saga che vanta una trama avvincente e dalle ambientazioni scenografiche: questo volume racconta la storia di Yori, figlio illegittimo di una popolana e un nobile, che ascende tra i ranghi della servitù degli Orchi-Dei fino a diventare un potentissimo ciambellano. In un regno gotico in cui gli spietati giganti governano arbitrariamente, è l'ingegno a fare la differenza fra la vita e la morte e gli sprovveduti sono destinati a soccombere per i soprusi dei potenti. Ma Yori, che seduce e abbandona per il proprio tornaconto, scoprirà che l'ambizione è un'arma a doppio taglio e anche la sete di potere miete vittime, conducendo alla pazzia e trasformando l'indole e l'aspetto.