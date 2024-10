Torna Corto Maltese con un'avventura inedita: "La linea della vita" sbarca in libreria

Nella Linea della vita Corto Maltese si trova in Messico, alla metà degli anni ’20, nel bel mezzo delle rivolte della guerra cristera in Messico, dove la ribellione cattolica si oppone al governo rivoluzionario che tenta di sradicare il potere della Chiesa. In questo clima turbolento, Corto si trova coinvolto in un complesso intrigo legato al saccheggio di reperti archeologici e antichi tesori. In bilico tra la vita e la morte, con la profezia della sua "linea della vita" che incombe, in compagnia di vecchi amici Corto naviga tra ombre e inganni, guidato solo dal suo senso di giustizia.