world chocolate day

Nel 1828, il chimico olandese Coenraad Johannes van Houten scoprì un modo per trattare i semi di cacao per ottenere un cacao in polvere più facile da mescolare con l'acqua. Il processo divenne noto come "lavorazione olandese" è ciò contribuì a rendere il cioccolato alla portata di tutti. Ma fu il cioccolatiere inglese Joseph Fry, proprio nella giornata del 7 luglio 1847, colui che diede forma al cioccolato, aggiungendo burro di cacao fuso al cacao in polvere e inventando così la prima tavoletta di cioccolato.