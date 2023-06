Vini per brindare insieme all'estate

Freschi, piacevoli da sorseggiare e abbinare di volta in volta ad una pietanza diversa: vini per rendere indimenticabile un incontro romantico, un aperitivo o una cena in terrazza

La bella stagione è arrivata, è il momento di brindare! Pranzi, cene, aperitivi, pic-nic e gite in barca: ogni momento vuole un vino diverso: poco importa se si tratta di una bolla, di un bianco o di un rosé, l’importante è che sia fresco, piacevole e che abbia quel retrogusto di vacanza che è necessario per godersi i prossimi mesi.

Per orientarsi nella vasta proposta del settore, ecco una selezione di 12 bottiglie da provare e di cui godere durante la bella stagione.

ProgettiDivini - Progetto 2 Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.

Ai piedi delle Prealpi Trevigiane, tra le città di Valdobbiadene e Conegliano, in pieno territorio Patrimonio dell’Umanità UNESCO, sorgono i vigneti della Cantina ProgettiDivini, realtà specializzata nella produzione di Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Dal 2018 sono Martina Curato e Cristian Piazzetta a gestire con entusiasmo e competenza la Cantina, curando con attenzione ogni singolo aspetto legato alla produzione e alla selezione delle migliori uve. I dieci ettari di terreni a disposizione della Cantina, permettono di ottenere una materia prima di qualità, in grado di restituire in bottiglia fragranze fresche e floreali, autentiche espressioni del territorio.

Le Marchesine

Nel cuore della Franciacorta, a due passi dal Lago d’Iseo, sorge una realtà vitivinicola ricca di storia e vanto per l’intero territorio: è l’azienda agricola Le Marchesine di Passirano (BS) che con i suoi 47 ettari di vigneti sparsi su tutta la superficie collinare produce circa 450 mila bottiglie l’anno. A dirigere l’azienda agricola da 5 generazioni è la famiglia Biatta, che da 110 anni opera nel settore vitivinicolo con passione e conoscenza, tramandate nel tempo di padre in figlio. È dal bisnonno Camillo, già négociant éleveur, che Giovanni, capostipite de Le Marchesine, eredita l’amore per le bollicine grazie al quale decide di acquistare nel 1985 i primi ettari di terreno nella zona della Franciacorta. A più di trent’anni di distanza, il coinvolgimento del figlio Loris, ora Patron, e dei figli Alice e Andrea ha permesso all’azienda di espandersi estendendo i propri ettari in tutto il territorio franciacortino.

Sicut Erat - isola dei nuraghi igt

Questo 100 % Vermentino, figlio di una vendemmia manuale, fatta solo al mattino, nella seconda decade di settembre in Gallura, è prodotto in sole 1.500 bottiglie. L’uva vendemmiata viene diraspata, pigiata e messa in anfore di ceramica microporosa non vetrificata a fermentare a contatto con le bucce per 67 giorni. Dopo la separazione dalle bucce con torchio manuale, il vino viene rimesso in anfora dove matura per 9 mesi prima di essere imbottigliato. Prima di essere messo in commercio il vino affina altri 3 mesi in bottiglia. Ne deriva un profumo intenso di frutta gialla matura, fiori di mandorla, pasticceria e miele, un colore giallo dorato intenso e un gusto morbido, strutturato e con una lunga persistenza.

L’Altrobianco

Vino umbro 100% di trebbiano spoletino da agricoltura sostenibile, proveniente da un singolo vigneto, allevato a guyot con esposizione nord-est, i cui suoli sono caratterizzati da argille bianche, marne calcaree e gesso. Raccolte a mano nella terza decade di settembre, le uve vengono delicatamente pigiate ed i mosti ottenuti decantano in modo naturale, la fermentazione spontanea avviene in anfore di terracotta da 320 litri. Dopo un affinamento di 12 mesi in anfore di terracotta da 320 litri a contatto con le fecce fini, riposa minimo 6 mesi in bottiglia prima di essere messo in commercio.

Cantina Puiatti

100% ribolla gialla prodotto a Romans d’Isonzo, su suoli alluvionali formati da uno strato sottostante ghiaioso ricoperto da argille rossastre ricche in ossidi di ferro. Questo vino è un delicato blend composto al 70% da vino dell’annata e 30% vino di riserva. L’affinamento avviene in serbatoi di acciaio inox e poi passa da 20 a 24 mesi sui lieviti. Ne deriva un perlage persistente, dal naso intrigante, con note di ginestra, pera e mela Golden, erbe aromatiche. In bocca risulta mordace e croccante, fresco, dal finale lungo.

Masottina Viaventi - Prosecco Rosé DOC Brut Millesimato 2020

Ultimo nato nella denominazione, questo vino unisce l’eleganza del Pinot Nero e la versatilità della Glera.

Le uve di Pinot Nero sono allevate in un unico vigneto, frutto della tradizione della Famiglia Dal Bianco, e compongono il 10% del totale. I due vini base vengono assemblati prima della presa di spuma, la quale avviene ad opera di lieviti selezionati alla temperatura di 14 - 13°C per almeno novanta giorni, per poi affinare in bottiglia almeno un mese prima della commercializzazione. Il naso è elegante e frutto di un perfetto equilibrio tra le note floreali di rosa e viola e quelle di frutta di ribes e lampone. In bocca è delicato ma deciso, fresco, sapido, con un finale che si attesta su profumi di piccoli frutti rossi e sentori agrumati. Chiude un finale rotondo, delicato e persistente.

Maison Billecart-Salmon cuvée Nicolas François 2008

Questa cuvée nata nel 1964 e rende omaggio al fondatore della Maison: Nicolas François Billecart. Oggi l'annata 2008 di questo grande vino è pronta per essere svelata, incarnando l’eccellenza che ha caratterizzato sette generazioni della famiglia Billecart. Equilibrato e maturo, il Nicolas François 2008 è un autentico riflesso del know-how ancestrale di Billecart-Salmon. Un vino iconico della Maison che racchiude perfettamente lo stile Billecart-Salmon in tutta la sua gloria: l’assemblaggio di grandi Cru provenienti dai vigneti classificati della Montagne de Reims (Pinot Noir) e della Côte des Blancs (Chardonnay) dà vita a uno champagne dalla forte personalità. La vendemmia 2008 in Champagne è stata generosa e soleggiata, con uve concentrate e selezionate a maturazione ottimale. La vinificazione, in parte in botti di rovere tradizionali, contribuisce a creare un'esperienza di degustazione e sensoriale notevole. Al palato si percepiscono raffinate note di frutti di bosco, con una chiara persistenza floreale; un finale dalle tante sfumature che evolve verso note di pane tostato e bergamotto.

Contratto Blanc de Blancs Pas Dosé 2016

Contratto fu fondata da Giuseppe Contratto nel 1867. La cantina è conosciuta come la più vecchia produttrice di vini spumanti in Italia. In effetti, il metodo classico 1919 Contratto Extra Brut fu il primo vino spumante millesimato mai prodotto nel paese. Alla fine del ventesimo secolo, i suoi vini lasciavano Canelli per destinazioni in tutto il mondo (prevalentemente verso casati reali), e Contratto era il fornitore personale del Vaticano come anche della famiglia reale italiana. Il Contratto Blanc de Blancs Pas Dosé 2016 è un Alta Langa ottenuto da uve chardonnay fermentate e affinate per 10 mesi in vasche di acciaio inox. La rifermentazione avviene in bottiglia con sosta sur lies minima di 10 mesi. Alla sboccatura non segue dosaggio. Uno spumante fragrante e minerale dal perlage fine e persistente. Da servire a 8-10°C in abbinamento a crudité di pesce, sushi o preparazioni a base di pollame o carne bianche.

Brezza Riserva Pas Dosè

Brezza Riva Riserva è la punta di diamante delle bollicine della Cantina di Riva. Uno spumante Pas Dosé metodo classico Trentodoc ottenuto da sole uve Chardonnay, i cui vigneti vengono coltivati nel tennese, zona di medio-alta collina affacciata sul lago di Garda e particolarmente vocata per la produzione dello spumante. Le cassette d’uve sono state scaricate manualmente e delicatamente nelle presse e pressate immediatamente per garantire il massimo dell’integrità dei grappoli. Il mosto, dopo essere decantato naturalmente per circa 12 ore, è stato alla fermentazione alcolica, in parte in serbatoio di acciaio inox e in parte (20%) in barrique di rovere francese. La parte fermentata in barrique permane in esse fino alla preparazione della cuvée per il tiraggio in primavera. Come previsto dal disciplinare Trentodoc, la seconda fermentazione avviene unicamente secondo il metodo tradizionale e quindi in bottiglia. Il vino è maturato sui propri lieviti per 36 mesi prima della sboccatura. Ne deriva un perlage molto fine e persistente, e un gusto Pieno, con una spina dorsale acida che dona struttura e verticalità al vino in un insieme che risulta persistente e armonico.

Müller Thurgau Vista Lago 2021

L’annata 2021 è stata caratterizzata da un andamento stagionale alterno e con situazioni piuttosto estreme, ma nel complesso si è dimostrata interessante a livello qualitativo. Germogliamento ritardato a causa del freddo di aprile con una limitata fertilità delle gemme. Anche la fioritura è stata ritardata, ma si è svolta molto rapidamente. Alla vendemmia le viti si sono presentate ottimamente e con ridotta carica produttiva: grappoli sani, ben maturi, con un ottimale equilibrio acido, dato anche dal ritardo di maturazione. Il vino che ne deriva presenta al naso con buona intensità ed estrema eleganza un bouquet sfaccettato e variegato in cui emergono subito note di frutta esotica e pompelmo, poi toni più floreali di biancospino e sambuco e delicatamente erbacei di salvia e ortica, e tocchi minerali di pietra focaia. Al palato si presenta con grande coerenza con quanto percepito al naso, con una struttura delicata e un perfetto equilibrio gustativo dato dalle note fresche e sapide.

Lo Sparviere - Franciacorta d.o.c.g. Brut Millesimato

Questi vini esprimono le caratteristiche uniche dei terreni da cui nascono, molto ricchi di marne calcaree. La zona su cui insistono i vigneti dell’azienda è caratterizzata da un microclima più fresco che si traduce in una vendemmia posticipata di circa due settimane rispetto ad altre aree della Franciacorta. Le uve provenienti dai vari vigneti vengono vinificate separatamente, così da far emergere e distinguere i singoli terroir. I vini ottenuti sono assemblati esclusivamente prima del lungo affinamento sui lieviti in bottiglia. Solo attraverso la massima cura per la vigna e la terra, la rigorosa selezione delle uve e l’attento lavoro dell’uomo in cantina si raggiunge l’eccellenza per poter portare nel bicchiere la naturale vocazione del territorio; la filosofia alla base dei Franciacorta Lo Sparviere.

Salvatore Lovo Colli Euganei DOC Bianco brut millesimato

Questo vino composto da Garganega, Sauvignon, Tai, Moscato giallo, si ottiene da una accurata scelta delle uve in zona collinare atte al taglio per produrre la base spumante. Le uve raccolta in cassa vengono lavorate intere in pressa soffice raccogliendo solo il mosto fiore. La base spumante è ottenuta dopo una attenta pulizia e inizia la presa di spuma in prima fermentazione in autoclave con il metodo Martinotti della durata di circa 120gg. Viene poi filtrato ed imbottigliato. Questo spumante dal colore brillante è perfetto da bere giovane, ma capace di evolvere bene nel tempo sviluppando sentori di bacche bianche selvatiche, di agrumato delicato, allo stesso tempo ricordando note di pesca e fiori di sambuco. Al palato è profondo e pulito, gusto piacevole, morbido, leggermente sapido, minerale e persistente con perlage fine e durevole. Si abbina benissimo con risotti, minestre e carni bianche. Si esalta con il pesce, con mulluschi e frutti di mare. Indicato per aperitivi, ma si presta molto bene anche a tutto pasto.

Di Indira Fassioni