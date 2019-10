Una stella brilla al Bvlgari Hotel di Shangai

L’hotel cinese è stato inaugurato lo scorso anno e si sviluppa sulle rive del Suzhou Creek. Con la sua torre di 48 piani, la Camera di Commercio di Shangai magnificamente restaurata, le vedute sul Bund (uno degli emblemi della città), sui grattacieli del distretto finanziario di Pudong, sull’imponente incrocio del fiume Huangpu con Suzhou Creek, e i lussureggianti giardini che ne circondano l’intera area, rappresenta il perfetto equilibrio tra natura, design contemporaneo e architettura. Oltre che destinazione gourmet sia per la cucina cinese che per quella italiana.



Situato nella storica Camera di Commercio di Shanghai, e caratterizzato da un’essenza nostalgica che si fonde insieme a una modernità metropolitana, il Bao Li Xuan serve squisiti piatti della cucina classica cantonese preparati dallo chef Fu, originario di Hong Kong. Con oltre 25 anni di esperienza professionale in cucina, Fu ha già ottenuto una stella Michelin per il suo ristorante a Macau e a Hong Kong, grazie al suo modo di conservare i classici sapori della tradizione selezionando ingredienti di alta qualità, che poi vengono esaltati con una presentazione contemporanea ed elegante, creando un’indimenticabile esperienza di alta cucina cantonese.



Il ristorante curato dallo chef abruzzese, tre stelle Michelin per il Reale di Castel di Sangro, è situato invece al 47° piano dell’hotel (con vista sulle luci della città) ed è frutto di una collaborazione unica tra Bvlgari Hotels & Resorts e lo chef, che è attualmente presente nelle proprietà di Dubai, Pechino, Shanghai e Milano, dove ha elaborato un nuovo concetto gastronomico studiato ad hoc per Bvlgari Hotels & Resorts.



“Il Ristorante è il risultato di anni di studi e ricerca per sviluppare un nuovo modello di cucina Italiana per il mondo del lusso che parla 100% italiano. Il riconoscimento da parte di una guida gastronomica così autorevole è un’importante testimonianza della forza del nostro concetto e del lavoro solido e coerente che i nostri team stanno svolgendo a Shanghai e in tutto il mondo. L’autentica essenza della cucina italiana viene compresa e apprezzata dai nostri ospiti e questo mi rende orgoglioso del mio team su tutti i progetti” ha dichiarato Niko Romito.



Il menu del ristorante, fedele alla sua filosofia e improntato alla semplicità, sintesi e ricerca della quintessenza del gusto, stabilisce un vero e proprio “codice” della cucina italiana contemporanea che esprime al massimo la cultura, l’eleganza e lo spirito vitale del ‘Made in Italy’. A partire dalle ricette tradizionali, il menu approda a una reinterpretazione filologicamente aggiornata e al contempo fedele all’autentica tradizione Italiana. Resident Chef del Bvlgari Hotel Shanghai è il torinese Davide Capucchio, che è entrato a far parte dell’Accademia Niko Romito nel 2017, dopo una lunga esperienza in ristoranti stellati tra Italia e Francia.



Di Indira Fassioni