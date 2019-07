Una cena gourmet sotto le stelle di Assisi

Nun Assisi Relais & Spa Museum - Assisi - (PG) Ufficio stampa 1 di 10 Chef Emanuele Mazzella Ufficio stampa 2 di 10 Ufficio stampa 3 di 10 Nun Assisi Relais & Spa Museum - Assisi - (PG) Foto Spezia Ufficio stampa 4 di 10 Nun Assisi Relais & Spa Museum - Assisi - (PG) Ufficio stampa 5 di 10 Chef Mazzella, sous chef Paolo Sala e Salvatore Baiano Ufficio stampa 6 di 10 Chef Emanuele Mazzella Ufficio stampa 7 di 10 Nun Assisi Relais & Spa Museum - Assisi - (PG) Chiostro Ufficio stampa 8 di 10 Nun Assisi Relais & Spa Museum - Assisi - (PG) Ufficio stampa 9 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L’appuntamento con Sotto le stelle del Nun è giovedì 1 agosto, alle 20.30, nel giardino del relais. Ad attendervi, una cena a buffet dal tema “Terre e Terroir”, in omaggio alle eccellenze eno-gastronomiche dell’Umbria, con la partecipazione straordinaria di numerosi produttori e chef del territorio.



Per l’occasione, lo chef Emanuele Mazzella, da quest’anno alla guida del ristorante del Nun, ‘EAT – Emanuele Mazzella Chef – e da sempre con un occhio di riguardo ai prodotti locali –, ha invitato aziende agricole e vinicole a presentare le proprie specialità, e chiamato al suo fianco alcuni colleghi per reinterpretare un piatto della tradizione umbra, per dare vita a una grande kermesse culinaria al chiaro di luna.



E così, passeggiando tra gli ulivi e le rigogliose piante ed erbe aromatiche tipiche dell’hortus conclusus dell’ex monastero, si potranno scoprire le isole degli chef e gustare, dall’antipasto al dolce, le esclusive proposte firmate da Emanuele Mazzella e il suo team di cucina, e dagli chef ospiti che arriveranno da tutta la regione. Come Fabio Molinari e Luca Caputo del ristorante L’acciuga di Perugia, Diego Molinari dell’Umami di Terni, Marco Gubbiotti, che arriva da Foligno (Perugia), ed Enrico Giorni dello storico Ristorante Da Luciano a Passignano sul Trasimeno (Perugia). Sempre di tradizione umbra, ma con influenze toscane, saranno invece i piatti proposti da Mirko Martinelli del ristorante Oasi di Follonica (Grosseto) e da Andrea La Morgia del country club La Macchia a Capalbio (Grosseto).



Immancabili protagonisti della serata saranno i prodotti artigianali (della zona e non), come le norcinerie di qualità de Il Norcino, che produce le sue prelibatezze a Campi di Norcia, nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, i formaggi di capra, freschi e stagionati, della fattoria biodinamica Calcabrina di Montefalco (Perugia), i pregiati tartufi di Urbani, azienda di Sant’Anatolia di Narco (Perugia), la pasta di grano duro del Pastificio Mancini di Monte San Pietrangeli (Fermo) e quella del Pastificio Gerardo Di Nola di Gragnano (Napoli), e i vini delle migliori cantine vinicole del territorio umbro, come Annesanti e Decugnano dei Barbi, famiglie di viticoltori con una lunga storia alle spalle, o Di Filippo, cantina che produce vini biologici a Cannara (Perugia). Ad accontentare gli amanti del luppolo, con un’ampia scelta di birre artigianali, sarà invece Flea, birrificio situato nell'antica città di Gualdo Tadino (Perugia). Mentre ad allietare e movimentare la serata del Nun ci penserà la Four B Band.

Divertimento e atmosfere di suggestione assicurati!



www.nunassisi.com



Di Indira Fassioni