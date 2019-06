Un week end a tutta birra

La villa comunale di Borgorose, in provincia di Rieti, torna ad accogliere la tre giorni di birra, gastronomia, arte, musica e socialità nata per festeggiare il noto birrificio. Da venerdì 7 a domenica 9 giugno, Birra del Borgo Day torna per un nuovo compleanno in una forma ancora più splendida, grazie a spazi rinnovati e nuove sinergie. Come quella con la scuola di formazione del tristellato chef Niko Romito, Accademia Niko Romito, e quella stretta con AIPD (Associazione Italiana Persone Down), che vede la partecipazione di un gruppo volenteroso di ragazzi con sindrome di Down che darà supporto ai banchi spina.