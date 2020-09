Un digital contest dedicato all'arte per festeggiare i 25 anni di Marlene

Marlene® sceglie l'arte, espressione della creatività e dell’immaginazione dell’ uomo fin dall’antichità, per festeggiare i suoi primi 25 anni. Un traguardo importante che Marlene® desidera condividere con chi in questi anni ha apprezzato la sua bontà e la sua freschezza, offrendo ad ognuno la possibilità di esprimersi con estro e creatività.

La parola d’ordine è dare libero sfogo alla propria vena artistica: basterà raccontare l’immaginario che ha accompagnato la figlia delle Alpi lungo questi 25 anni e caricare le immagini dell‘opera nell’apposita sezione sul sito marlene.it compilando il form con i propri contatti.



Dichiara Hannes Tauber, responsabile Marketing del Consorzio VOG:

“Abbiamo scelto l’arte perché crediamo che sia un linguaggio universale, che si presta a raccontare l’impegno profuso dai nostri contadini per creare una mela dalle qualità uniche, oggi apprezzata ben oltre i confini dell’Alto Adige. E vogliamo dare voce a tutti quelli che gustano e apprezzano Marlene® in tutto il mondo"

Le opere ricevute verranno pubblicate sul sito Marlene.

La selezione sarà effettuata tra 25 partecipanti, sulla base della qualità estetica dell’opera, dell’importanza celebrativa del contenuto e le emozioni trasmesse dalla creazione.

Il primo classificato vedrà la sua opera pubblicata sugli imballaggi, nella comunicazione in TV, online e offline, così come nei materiali pubblicitari Marlene per la celebrazione dei suoi 25 anni.



Ai 25 finalisti l'opportunità di assaporare le bellezze paesaggistiche dell’Alto Adige – Südtirol negli agriturismi Gallo Rosso, gestiti dai produttori delle mele dal bollino blu.

Il termine ultimo per la partecipazione è il 15 novembre.



Disponibili sul sito marlene.it informazioni e regolamento completo.