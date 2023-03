Torna Milano in Vino, il weekend all'insegna della cultura del vino

Da venerdì 10 a domenica 12 marzo va in scena in Piazza Città di Lombardia l’ottava edizione della mostra-mercato dedicata al vino di qualità

I wine lovers da settimane attendono l'evento della Fiera Nazionale Milano in Vino, organizzato da Arte del Vino, che giunge all’ottava edizione più esplosivo che mai. Più di trecento etichette e oltre sessanta aziende saranno presenti in Piazza Città di Lombardia per farsi scoprire e assaggiare da appassionati e curiosi, con i vignaioli in prima linea a raccontare storie di persone, territori e vinificazioni.

Le degustazioni delle cantine presenti inizieranno ufficialmente sabato 11 marzo alle ore 14 e andranno avanti per tutto il pomeriggio fino alle ore 19, per poi riprendere domenica 12 marzo dalle ore 12 alle ore 20.

Venerdì sera e sabato sera, dalle ore 19 alle ore 24, andrà invece in scena “Milano in Vino By Night”, l’edizione serale dell’evento con degustazione tramite token. Durante le due serate si alterneranno diversi appuntamenti (tra le 19:15 e le 21:15) organizzati per approfondire e degustare i vini di alcune delle realtà che hanno fatto - e fanno tuttora - la storia del vino: da Antinori e Masi per i grandi rossi, a Donnafugata e Argiolas per i bianchi, Bellavista e Ferrari per le bollicine. Alle 21:30, sia venerdì che sabato, le degustazioni di Milano in Fiera saranno animate dall’esibizione di una violinista per una commistione di suoni, emozioni, ricordi, profumi e sapori.

Non mancheranno poi gli appuntamenti diurni con un ricco programma di masterclass tenute da professionisti ONAV. Saranno diversi cappelli tematici con focus per scoprire il patrimonio enologico italiano, spaziando tra regioni e territori di tutta la penisola. Tutte le masterclass, della durata di mezz’ora ciascuna, sono a numero chiuso ed è obbligatoria la prenotazione.

Per spezzare la giornata con una pausa gastronomica, ad accompagnare le degustazioni di Milano in Vino ci saranno alcune specialità pugliesi selezionate da Love Gargano (taralli, focacce, salumi e formaggi) e lo street food mediterraneo preparato in loco (con il tipico “cuoppo” campano, la pizza, gli arrosticini abruzzesi e altre specialità).

Di Indira Fassioni