Torna la Monza Green Experience

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno che ha visto più di 10 mila visitatori, la seconda edizione della Monza Green Experience vuole consolidarsi come punto di riferimento per tutti gli appassionati di verde e per i semplici curiosi che desiderano avvicinarsi per la prima volta al mondo delle piante e dei fiori.

Dall' 8 al 10 aprile 2022, il capoluogo brianzolo richiamerà alcuni tra i migliori florovivaisti d’Italia, pronti a mostrare al grande pubblico le loro varietà più particolari e a mettere a disposizione le loro conoscenze per diffonderle a tutti coloro che vorranno, nella meravigliosa cornice della Villa Reale di Monza. La Monza Green Experience sarà un’esperienza tra design e arte, tra giardini tematici e piante rare, in uno speciale format green che unisce natura e design.

Tante le novità dell’edizione 2022 a partire dai luoghi coinvolti che quest’anno saranno due: l’elegante Avancorte e le Serre della Villa Reale di Monza. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 9 aprile, ma già da venerdì saranno visibili tutte le attività in programma.

Monza Green Experience è un progetto nato nel 2021 da un’idea di Visionplus, con l’obiettivo primo di favorire a divulgare e sensibilizzare la cultura del verde di qualità, contribuendo a una positiva e responsabile trasformazione del vivere quotidiano.

La Monza Green Experience sarà l’occasione per promuovere Monza come città dalla forte vocazione green, sottolineando quanto è già nella storia della città con la valorizzazione del suo unico patrimonio botanico. Un appuntamento di prestigio dedicato a fiori e piante per sottolineare il magico connubio tra architettura e vegetazione.

Il programma

Avancorte :

POLO DEL VERDE: eccellenze florovivaistiche del territorio nazionale e non solo saranno il fulcro portante della seconda edizione della Monza Green Experience. Dall’8 al 10 aprile esporranno i loro prodotti in quello che sarà un elegante polo del verde, dando la possibilità di ammirare, acquistare e acquisire consigli e curiosità.

Serre :

POP UP MARKET: uno spazio pensato per accogliere l’artigianato di qualità che ruota attorno al mondo green. Creatività e design protagonisti in innumerevoli declinazioni realizzate per valorizzare gli spazi verdi.

GREEN FOOD: provenienti da tutta Italia, saranno presenti alcuni dei più ricercati cibi da passeggio per una gustosa pausa. Sarà allestita un’area ristoro dove gustare le scelte green di alcuni tra i più ricercati street food d’Italia. Food truck vegani con piatti sorprendenti, carretti di gelato prodotto con materie prime coltivate nel rispetto del territorio, chioschetti di frutta fresca tagliata al momento: le proposte Green Food firmate MGE offriranno ricette inedite ed eco-solidali.

TEATRO DEL FIORE: Monza Green Experience è dedicata ai più esperti, ma anche a chi vorrebbe o si è avvicinato da poco al mondo del verde. Durante le due giornate saranno così organizzati per il pubblico incontri e seminari gratuiti, tenuti dagli stessi espositori.

Gli appuntamenti:

CAPPELLI IN FIORE: sabato 9 aprile ci si potrà sbizzarrire, presentandosi alla manifestazione con cappelli da far abbellire per l’occasione dai flower designer di MGE. Un vero appuntamento glamour per chi vuole uscire dal consueto per un giorno, divertire e divertirsi.

CONCIORTO: domenica 10 aprile. Un’insolita esperienza di collaborazione tra natura e tecnologia per la realizzazione di un progetto di interconnessioni che renderanno possibile di suonare dal vivo gli ortaggi, interrogarli e mettersi al loro ascolto.

LAND ART CONTEST: sabato 9 e domenica 10 aprile si terrà un’iniziativa volta a sensibilizzare i più giovani alla sensibilità nei confronti dell’ambiente. Gli studenti del Liceo Artistico Nanni Valentini si cimenteranno nella realizzazione di opere naturalistiche nei giardini della Villa Reale.

https://www.monzagreenexperience.it

Di Indira Fassioni