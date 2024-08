Torna a Grottaglie “Orecchiette nelle 'nchiosce”

Le tradizioni sono fatte per essere rispettate e custodite. È questo l’obiettivo di "Orecchiette nelle 'nchiosce - on the road", la manifestazione giunta alla sua decima edizione, dedicata alla celebrazione culinaria delle orecchiette, che andrà in scena il 6 e 7 agosto 2024 nel centro storico di Grottaglie (Ta), la famosa città delle ceramiche.