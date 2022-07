Tisane e infusi: per ogni necessità la soluzione giusta

Non si ricordava un’estate così calda dal 2003 e tutti noi dobbiamo fare i conti con i cambiamenti climatici che sollecitano uno stile di vita sano e virtuoso.

Una

corretta idratazione

mesi estivi

rinfrescante pausa di piacere

Infusi hot&cold

anche freddi

proprietà benefiche della frutta

, da tenere d’occhio tutto l’anno, è ancora più importante nei. Quindi per unaun’ottima opzione sono gli, perfetti, ricchi di

Mantenere un

corretto livello di idratazione

buon funzionamento dell'organismo

infusi alla frutta, a caldo o a freddo

è fondamentale per il: per chi non riesce a bere molto durante l’arco della giornata, gli, sono una valida alternativa per rimanere idratati e rappresentano un momento piacevole di relax.

Gli

infusi fruttati

Mirtillo e Goji, Mandarino e Arancia, Pera e Cannella, Limone e Zenzero

sono stati creati appositamente per essere preparati sia in acqua calda sia direttamente in acqua fredda

durante le giornate più calde, grazie all’aggiunta di ghiaccio dopo un’infusione di 8 minuti

– realizzati con vera frutta,, per regalare, in qualsiasi occasione, un momento di fresco piacere. Soprattutto

Grazie all’esperienza e competenza nel mondo dei fiori e delle erbe, l’ Atelier Sognid'oro , attraverso le sapienti mani del suo Master Blender , ha creato anche una linea di tisane funzionali – nella versione

Digestiva, Finocchio, Drenante, Rilassante, Snellente, Difese Immunitarie e Regolarità

naturali funzionalità dell’organismo

– per favorire le

GLI INFUSI

▪ Le note agrumate del mandarino, unite al profumo mediterraneo delle arance danno origine all’Infuso Mandarino e Arancia, una miscela dal gusto fresco e brioso.

▪ Le intense note di sottobosco del mirtillo, unite alla gradevole dolcezza delle bacche di goji creano l’Infuso alla frutta con Mirtilli e succo di Goji, una dissetante delizia alla frutta, per godersi una pausa gustosa e rigenerante.

▪ La morbida dolcezza della pera, unita alle note speziate della cannella genera l’Infuso Pera e Cannella, una miscela dal sapore morbido e leggermente speziato.

▪ Infine, le stuzzicanti note agrumate del limone, unite al tocco speziato dello zenzero creano l’Infuso Limone e Zenzero, una miscela dal gusto tonico ed energico.

Anche le tisane possono essere gustate fredde senza perdere le loro funzionalità.





LE TISANE

▪ la Tisana Drenante è un complemento alimentare con Betulla e Ananas, che possono favorire l’eliminazione di liquidi in eccesso e in più l’Estratto di Guaranà, un concentrato della pianta. La citronella completa il gusto della tisana. Una coccola per liberare le gambe dalla pesantezza di una giornata faticosa.

▪ La Tisana Snellente è un complemento alimentare con Fucus e Arancia Amara, ideali per favorire l’equilibrio del peso corporeo e in più l’Estratto di Guaranà, un concentrato della pianta. Per coccolarsi dentro e fuori, con la tisana giusta associata agli esercizi fisici giusti.

▪ L’Infuso al Finocchio è un complemento alimentare con 100% Finocchio, che può favorire l’eliminazione dei gas intestinali e ridurre il gonfiore addominale. In più contiene l’Estratto di Finocchio, un concentrato della pianta, per ritrovare la propria armonia nel modo più naturale.

▪ La Tisana Difese Immunitarie è un complemento alimentare con Echinacea e Papaya, che possono favorire le naturali difese dell’organismo e rappresentare un valido aiuto dalla natura per il proprio benessere.

▪ La Tisana Digestiva è un complemento alimentare con Liquirizia e Anice Verde, che possono facilitare la funzionalità digestiva e in più contiene l’Estratto di Menta, un concentrato della pianta.

▪ La Tisana Regolarità è un complemento alimentare con Senna e Tarassaco, che possono favorire la regolarità del transito intestinale, e in più l’Inulina, che può favorire l’equilibrio della flora intestinale e ritrovare il giusto ritmo.

▪ La Tisana Rilassante è un complemento alimentare con Passiflora e Melissa, che possono favorire il rilassamento e in più contiene l’Estratto di Melissa, un concentrato della pianta. Una coccola perfetta per prendersi una pausa durante le giornate più fredde.





Dal 1956 Sognid’oro

coccola

restituire l’armonia

Gli infusi alla frutta e le tisane

desidera unire gusto e benessere in un’unica tazza

seleziona e miscela attentamente tutto il meglio della natura per offrire unache risponda giorno dopo giorno alle diverse necessità e che sia in grado direndono Sognid’oro il brand ideale per chie coccolarsi naturalmente in ogni momento della giornata.