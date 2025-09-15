TheFork Awards con Mastercard: svelati i 56 top  ristoranti del 2025

L’iniziativa è progettata e organizzata da TheFork in collaborazione con Identità Golose. Le insegne selezionate, nominate da 80 tra i più autorevoli chef italiani, detentori complessivamente di oltre 100 Stelle MICHELIN, rappresentano una fotografia precisa e affascinante della ristorazione contemporanea: 20 nuove aperture al Nord, 19 al Centro e 17 tra Sud e Isole. In particolare, la Lombardia domina con 13 ristoranti, seguita da Lazio, Toscana e Campania (6 ciascuna), Piemonte (3), Abruzzo ed Emilia-Romagna (3), Calabria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria e Trentino-Alto Adige (2), e infine Basilicata, Liguria, Sardegna e Veneto.