Tartufo in Toscana: 11 idee per gustarlo al meglio

Questo gin a base di botaniche quali ginepro, tartufo, angelica, coriandolo, rosmarino, arancia amara, salvia e bacche di mirto nasce dalla passione per il gin e per la Toscana da parte di Simone Gismondi, direttore del magazine thePLAYERS. Un distilled Gin, avvolgente al naso e ricercato in bocca, persistente e raffinato. Per la produzione di the Black Gold GIN è stato utilizzato un distillato di bacche di ginepro biologiche toscane, provenienti da Castellina in Chianti; il tartufo invece è del territorio di San Miniato – Pisa – una delle zone storiche e più prestigiose in Italia per la ricerca del pregiato tubero. Anche il resto delle botaniche utilizzate è di rigorosa provenienza italiana. Il gin viene realizzato utilizzando appunto il distillato di ginepro, al quale vengono aggiunti gli oli essenziali delle botaniche precedentemente elencate. L’olio essenziale di tartufo è preparato ad hoc per the Black Gold GIN. Tutto il ciclo produttivo e la lavorazione delle botaniche avviene senza l’aggiunta di aromatizzanti chimici. Al termine della lavorazione il distillato viene lasciato riposare all’interno di contenitori di acciaio, necessari per l’ossigenazione del prodotto stesso, solitamente per circa 15 giorni, al termine del quale si passa alla filtrazione per poi procedere all’imbottigliamento, alla tappatura ed etichettatura.