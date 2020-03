Solidarietà del Gruppo Acque Minerali Uliveto  e Rocchetta

Il Gruppo Acque Minerali ULIVETO e ROCCHETTA ha deciso di essere al fianco di chi sta lottando con impegno e dedizione per assistere e curare le persone colpite dal Covid-19 in questo difficile momento di emergenza sanitaria nazionale.

Una decisione concreta ed efficace da parte di un Gruppo Aziendale che ha sempre avuto a cuore la Salute ed il Benessere e che, oggi più che mai, sente il dovere di fare la propria parte a sostegno della collettività, supportando strutture e professionisti impegnati quotidianamente ed in prima linea nella gestione di questa emergenza.

L’ Azienda devolverà la somma complessiva di Euro 600.000 a quattro regioni italiane, oggi tra le più colpite dalla diffusione del Coronavirus.



Verranno donati 150.000 euro ciascuno all’Ospedale San Luca di Lucca, al Policlinico di Tor Vergata - Roma, all’Ospedale San Paolo di Milano e acquistati dispositivi medici per lo stesso importo per conto del Centro Regionale di Protezione Civile della Regione Umbria che si occuperà di distribuirli alle strutture sanitarie maggiormente in sofferenza.