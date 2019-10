Rivoluzione nel mondo del food-tech

L’algoritmo sofisticato di MyCIA permette di trovare i piatti più adatti , filtrando ed ordinando locali e menù in base ai gusti personali espressi in fase di registrazione. Strumento ideale per chi vuole soddisfare le proprie preferenze o rispettare il proprio stile alimentare (intolleranti, celiaci, vegani e crudisti) anche quando mangia fuori casa .

Spiega il Founder Pietro Ruffoni: “Abbiamo creato MyCIA come strumento facilitatore che entri a far parte della nostra vita quotidiana come un compagno fedele o una tech concierge e oggi, se voglio mangiare una pasta cacio e pepe a Venezia, con MyCIA posso realizzare il mio desiderio con tre tap sul cellulare”.

Con MyCIA si può ricercare il piatto che si desidera mangiare, per esempio una gustosa pasta alla carbonara tra le più amate dagli italiani e dai turisti del Belpaese, e trovare in un istante il ristorante più vicino pronto a servirci in tavola il nostro piatto preferito, con il plus della visualizzazione di tutti gli ingredienti all’insegna della massima trasparenza.

MyCIA permette inoltre di visualizzare i menù dei vari ristoranti filtrati secondo le proprie esigenze alimentari (si può indicare anche se si vuole mangiare con pochi grassi, pochi zuccheri o poco sale e individuare i piatti dei ristoranti che rispettino questa ricerca specifica) ma anche accedere a tante altre funzionalità pratiche come prenotare un tavolo.

Si può creare la propria Carta di Identità Alimentare loggandosi sull’App per la prima volta; una volta espresse le preferenze, MyCIA mostrerà solamente le valutazioni di altri utenti con uno stile alimentare simile al proprio.

Sull’App sono già presenti menù di centinaia di ristoranti di Top Destination come Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Torino.