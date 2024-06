Ristoranti d’Italia per mangiare vista mare

Parte della prestigiosa collezione de The Leading Hotels of the World, il GHA si prepara alla nuova stagione sulla Riviera di Ponente. Il 18.97 Bistrot Contemporaneo & Pizzeria Napoletana e il Gazebo Restaurant, da poco insigniti dei prestigiosi riconoscimenti del Gambero Rosso, sono pronti ad accogliere gli ospiti per due attese rassegne gastronomiche estive: "I Maestri della Pizza", in cui le eccellenze della pizza italiana si confrontano con la tradizione napoletana, e "Sotto un cielo di stelle", l'opportunità per gustare la cucina fine dining di famosi chef italiani nella cornice del GHA. Il tutto all’insegna della splendida vista sul mare del Mar Ligure.