Zuccotto alla panna e caffè

Questo magnifico dolce , si fa ammirare nelle vetrine delle pasticcerie ma la ricetta pubblicata sul numero di luglio del Magazine di Cotto e mangiato, vi convincerà a realizzarlo in casa. Troverete piccole astuzie e qualche suggerimento per portare facilmente in tavola uno dei dessert più amati dell'estate.

PROCEDIMENTO

LIVELLATE la superficie del dolce con la spatola, poi coprite con un foglio di pellicola e fate raffreddare in frigorifero per 12 ore circa. Al momento di servire, sformate lo zuccotto sollevando la pellicola e capovolgendolo in un vassoio. Infine, spolverizzate con abbondante cacao amaro in polvere.