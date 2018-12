I t ortini di cioccolato con cuore fondente bianco sono dei golosi dolcetti realizzati con un impasto a base di cioccolato fondente, con pochissima farina e un cuore goloso di cioccolato bianco. Irresistibili come quelli nella versione fondente, i tortini di cioccolato con cuore fondente bianco sono una tentazione facile da preparare che potrete anche congelare e cuocere pochi minuti prima di servire ai vostri ospiti!

cacao amaro in polvere

PROCEDIMENTO

Sciogliete il cioccolato bianco (a bagnomaria o al microonde) e distribuitelo in piccoli stampini di silicone. Potete utilizzare il formaghiaccio. Lasciate in freezer per un paio d'ore. Nel frattempo, sbattete le uova con lo zucchero utilizzando le fruste elettriche, dovrete ottenere un composto spumoso. Aggiungete il cioccolato fondente fuso insieme al burro e ormai tiepido, mescolando ancora. Profumate con la vaniglia.