Tortelli di patate su crema di cipolla, filetti di baccalà croccante, olive e rosmarino

DIFFICOLTA facile

I primi piatti con il sugo di pesce sono ricchi e sostanziosi e il baccalà è un pesce versatile e facile da cucinare. Questo primo piatto è un'idea perfetta da proporre durante le feste natalizie. Per ridurre i tempi di preparazione di questa ricetta ho acquistato i tortelli di patate già pronti e il baccalà già ammollato. Questo pesce è molto saporito, ne serve quindi poco per preparare un buon sugo. Il baccalà ha elevate proprietà nutritive, contiene vitamine e sali minerali, pochi grassi ed ha un elevato contenuto di proteine, anche maggiore rispetto alla carne. Questa ricetta può essere un vero e proprio piatto unico, oppure un primo piatto per un pranzo o una cena importante.