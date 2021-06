Torta svizzera con confettura di fragole

DIFFICOLTA facile

“Sia o non sia svizzera, io ve la do per tale e sentirete che non è cattiva”.

Così scriveva L’Artusi. Eccovi un’altra delle mie ricette dimenticate. Questa l’ho trovata nel libro di Pellegrino Artusi.

Si tratta della ricetta della sua torta svizzera, ma, non essendo stagione di mele ma di fragole, ho pensato di fare una mia variante. Così è nata la torta svizzera di Pellegrino Artusi con confettura di fragole. La base è morbida e saporita, lui poi metteva in superficie appunto le mele che io ho sostituito con la mia confettura deliziosa alle fragole.