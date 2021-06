Adatti da gustare all'ora del tè , come dessert a fine pasto , e ideali anche per la merenda dei bambini .

Le crostatine alla crema di vaniglia e granella di pistacchi sono dolcetti in monoporzione ai quali proprio non si può resistere .

PROCEDIMENTO

Per preparare la crema alla vaniglia come prima cosa mettete a scaldare il latte e la panna in un pentolino.

In una terrina sbattete i tuorli con lo zucchero e la maizena, quando il composto sarà ben spumoso aggiungetelo al latte, incorporate la vaniglia e portata tutto a bollore.

Fate addensare e la crema sarà pronta. Lasciatela poi raffreddare.

Per preparare la frolla, mettete la farina su una spianatoia, aggiungete lo zucchero e mescolate con le mani. Incorporate le uova e mescolate ancora.

Poi aggiungete il burro freddo a cubetti e il pizzico di sale, lavorate l'impasto fino a formare un panetto che metterete a riposare in frigorifero avvolto nella pellicola trasparente per 20 minuti.

Trascorso il tempo, distendete l'impasto e con un coppa pasta formate i dischi che metterete negli stampini delle crostatine.

Mettete la crema alla vaniglia in una sac à pochè e finite i vostri dolcetti mettendola in superficie.

In ultimo distribuite la granella di pistacchi. Fate cuocere in forno caldo a 180 gradi per 25 minuti.

A cura di Indira Fassioni