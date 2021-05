DIFFICOLTA facile

Oggi ho preparato il budino alla cioccolata da una ricetta di Pellegrino Artusi. Mi è capitato recentemente in mano il suo libro, "La Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene" ed è stata una vera e propria scoperta: ricette storiche, scritte in un linguaggio così piacevole da leggere.

Le ricette sono una più bella dell’altra, raccolte in capitoli con nomi a dir poco intriganti. La scelta è caduta su un dolce, il budino alla cioccolata, proprio come lo si faceva una volta. Questa è una di quelle merende di un tempo che rallegrava i pomeriggi di noi bambini: dovrebbero tornare di moda per la loro genuinità e ricchezza di sapore.