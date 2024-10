Torta nuda alle fragole

In planetaria con la frusta, o in una ciotola con le fruste elettriche, montate la panna liquida con il mascarpone, lo zucchero a velo setacciato e la vaniglia, per pochi minuti, fino a ottenere un composto sodo e spumoso. Coprite con pellicola alimentare e trasferite in frigorifero per circa 20 minuti. Successivamente trasferite una parte di questa crema in una sac à poche. Vi occorrerà per farcire e per realizzare il “cordone” di crema per ogni strato. Il resto lasciatelo in ciotola, vi servirà per stuccare la torta. Trasferite il primo disco della base su un vassoio o piatto e, per prima cosa, bagnate con la bagna alla camomilla, facendo attenzione a non andare sul bordo. Fate così per ogni strato. Farcite la torta partendo dal bordo verso l’interno e poi aggiungete le fragole a pezzetti.