La torta magica è un dolce goloso formato da 3 strati diversi ma realizzato in un unico impasto e una sola cottura. Magia! Gli ingredienti utilizzati per la torta magica, infatti, sono molto comuni ma la loro temperatura e il momento in cui vengono aggiunti fanno in modo che si scateni una insolita reazione chimica. In cottura (che avviene lentamente e a bassissima temperatura), la torta magica sviluppa 3 strati: la base dalla consistenza simile a un budino, quello centrale vicino a una crema e quello superficie uguale a un pan di spagna!

PROCEDIMENTO

Assorbito il burro, cominciate ad incorporare la farina setacciata e aggiungete un pizzico di sale. In ultimo aggiungete gradualmente il latte che avrete leggermente scaldato. Montate gli albumi a neve non troppo ferma, quando saranno bianchi aggiungete l'aceto per fissarli. Unite gli albumi montati a neve al composto liquido e mescolate dal basso verso l'alto per non smontarlo. Distribuite l'impasto in una teglia 20x20 cm imburrata e rivestita di carta da forno.