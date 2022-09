Torta alle ciliegie

PROCEDIMENTO

Il procedimento è facilissimo: in una ciotola frullate le uova con lo zucchero. Poi versate l’olio e continuate a mescolare.

Aggiungete la vanillina, la buccia grattugiata del limone e la fecola. Continuate a mescolare.

Alternate poi il latte con la farina e frullate ancora. Infine aggiungete il lievito. L’impasto è pronto.

Ora potete decidere di mettere un po’ di ciliegie nell’impasto oppure no.

Io le ho messe solo sopra. Vi consiglio un trucchetto per non farle scendere durante la cottura: mentre preparate l’impasto mettete le ciliegie snocciolate in freezer. Questo le aiuterà a non scivolare nell’impasto durante la cottura.

Versate il composto in una teglia da 20/22 cm precedentemente imburrata e infarinata.

Posizionate sopra l’impasto le ciliegie che avete tirato fuori dal freezer e cospargete di granella di zucchero. Mettetene tanta così non affonderà durante la cottura.

Infornate in forno statico già caldo a 180 gradi per 40 minuti circa.

Fate sempre la prova stecchino per vedere se è cotta.

Sfornate la torta e fatela raffreddare prima di assaggiarla.

A cura di Indira Fassioni