Tiramisù con caffè e cioccolato fondente, senza uova

Il tiramisù è il dolce italiano per eccellenza , un capolavoro di morbidezza, golosità e gusto . Questo dessert freddo è una preparazione di grande successo molto semplice da realizzare perchè si prepara con solo quattro ingredienti principali: mascarpone, uova, savoiardi e caffè . Questa mia versione è preparata senza uova perchè la crema risulta più soda e compatta .

cacao amaro in polvere

PROCEDIMENTO

Preparate un buon caffè con la moka e mettetelo in una pirofila a raffreddare.

Montate la ricotta in una ciotola con una frusta poi aggiungete il mascarpone, lo zucchero ed il liquore.

Trasferite 1/3 della crema in un’altra ciotola ed aggiungete il cacao amaro setacciato e i 2 cucchiai di zucchero rimasti. Mescolate bene per creare una crema liscia e trasferite il tutto in una sacca da pasticcere senza bocchetta.

Tritate grossolanamente il cioccolato fondente e versatelo nella ciotola con la crema bianca. Amalgamate e trasferite in una sacca da pasticcere senza bocchetta.

Rivestite lo stampo da plumcake con la pellicola per alimenti. Realizzate il primo strato di savoiardi inzuppandoli nel caffè sul fondo dello stampo poi inzuppate altri savoiardi e posizionateli in verticale sui lati dello stampo uno di fianco all’altro.

Ricoprite i savoiardi con metà della crema bianca, aggiungete con uno strato di savoiardi ammollati nel caffè poi completate con la crema al cacao. Create un altro strato di savoiardi ammollati e finite con i ciuffi di crema bianca con cioccolato fondente.

Coprite il tiramisù con la pellicola trasparente e mettetelo in frigorifero per almeno 3 ore a rassodare. Servite il tiramisù direttamente freddo da frigo e gustarlo in tutta la sua bontà!

Seguite la ricetta su: https://www.bettinaincucina.com/

A cura di Indira Fassioni