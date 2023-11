DIFFICOLTA facile

Il numero di Cotto e mangiato Collection - Speciale Natale è una vera miniera di ricette perfette per ogni occasione in queste prossime Festività. Un menù completo al giorno da scegliere che potrete eventualmente scomporre e ricreare inventando nuove combinazioni. Troverete anche tanti suggerimenti di stile per rendere la vostra tavola ancor più unica e preziosa. Da realizzare facili e golosissimi i tartufini tiramisù sono sicuramente un dolcetto da offrire ai vostri ospiti e un'ottima idea da portare in regalo se siete invitati a casa di amici.