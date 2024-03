Tartare di lenticchie con finta maionese ai funghi e nocciole

Questa tartare di lenticchie e verdure è un’ottima alternativa alla carne . Un secondo piatto veloce e semplice da preparare con ingredienti che abbiamo comunemente in dispensa. A rendere unica questa tartare di lenticchie è proprio la finta maionese preparata con aquafaba e granulato di funghi Shiitake e nocciole, un tocco di sapore e salute che rende ancor più accattivante questo piatto.

PROCEDIMENTO

Cuocete le lenticchie in acqua non salata con una foglia d’alloro per circa 25 minuti. Una volta cotte, scolatele avendo l’accortezza di raccogliere il liquido di cottura (aquafaba) e lasciate raffreddare il tutto.

Lavate e mondate tutte le verdure.Tagliate a cubetti di 3 mm circa la carota, il sedano e la cipolla, mescolate il tutto con le lenticchie e condite la tartare con poco olio extravergine sale e pepe.

In una padella con un filo d’olio riscaldate per qualche minuto 1 bustina di granulato di funghi Shiitake e nocciole e lasciate intiepidire.

In un contenitore miscelate, con l’aiuto di un frullatore ad immersione, il liquido di cottura delle lenticchie ben freddo (l’aquafaba), il granulato cotto in precedenza, un cucchiaio di aceto di mele e poco sale e pepe. Unite l’olio a filo, sempre continuando a frullare fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso simile a una maionese morbida.

Trasferite la maionese in un contenitore e lasciate riposare in frigorifero almeno 30 minuti. Posizionate la tartare di lenticchie nei singoli piatti (potete utilizzare un coppapasta per dare una forma regolare).Terminate la preparazione con una cucchiaiata di finta maionese di funghi e nocciole e a piacere qualche nocciola triturata grossolanamente.

A cura di Indira Fassioni