DIFFICOLTA facile

DIFFICOLTA PREPARAZIONE 90'

PREPARAZIONE PORZIONI per 6 persone

Il rotolo di ricotta e spinaci è un primo piatto gustoso realizzato con una sfoglia di pasta fresca all’uovo farcita con ricotta, uova e spinaci freschi. Questo primo piatto è molto scenografico e noi l’abbiamo condito con un sugo semplice di pomodoro. In alternativa, e se volete renderlo ancor più irresistibile, potete disporre le girelle in una pirofila, cospargerle di besciamella e parmigiano grattugiato e gratinarle in forno per formare la crosticina dorata. Inoltre, con questo stesso ripieno, e sempre con una sfoglia di pasta all’uovo, potete realizzare anche i ravioli di ricotta e spinaci!